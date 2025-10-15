Un concorso fotografico in onore di Luca Attanasio | come partecipare e i premi

Monzatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’immagine può comunicare più di mille parole e può aprire un dialogo.Questo il senso del terzo concorso fotografico nazionale, quest’anno dedicato al tema “dialoghi”, in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo il 22 febbraio 2021.Il concorso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

