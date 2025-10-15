Un colpo di vento Marco Sabatini Scalmati presenta a Roma il suo libro di poesie
Il 22 ottobre a Roma, alle 18.30, presso Fedro School of Coaching & Mentoring (Via Gregoriana 5), Marco Sabatini Scalmati presenta il suo libro di poesie “Un colpo di vento”. Introdotti dal Co-fondatore di Fedro, Bruno Benouski, converseranno con l’autore Roberta Calabrese, Consigliera Delegata Treccani Accademia, e Luciano Lanna, Direttore Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. In tempi di guerre, di incertezze, di conflitti, destabilizzazioni, disorientamento generale “Un colpo di vento” di Marco Sabatini Scalmati rappresenta la metafora dei cambiamenti repentini nella vita di ciascuno di noi, fughe, ritorni, perdite, vittorie. 🔗 Leggi su Lapresse.it
