Una strada trafficata di Milano, un magut che si fa strada con qualche difficoltà in bici trasportando un enorme pennello, e che viene fermato da un ghisa. Il vigile che gli chiede spiegazioni, e quella risposta con accento meneghino che entrerà nella storia della pubblicità: "Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande", assieme alla replica del vigile: "Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello". La pubblicità del pennello Cinghiale del 1982 è quanto di più iconico, milanese, italiano, anni Ottanta che ci sia ancora in circolazione. Superata solo da quella della Milano da bere dell'amaro Ramazzotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un Cinghiale sul francobollo