Un ciclo di incontri su nutrizione e sport al Palazzetto del Nuoto

Arezzo, 15 ottobre 2025 – di Arezzo. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, prenderà il via con il primo appuntamento alle 18.15 di mercoledì 15 ottobre rivolto ai tesserati della Chimera Nuoto per sensibilizzare sullo stretto legame tra sana alimentazione, prestazione sportiva e, in generale, benessere psicofisico, fornendo strumenti pratici e conoscenze scientifiche per migliorare le abitudini quotidiane. Questo percorso formativo sarà proposto in un'ottica interdisciplinare con le parole della nutrizionista Corinna Caldini, del pediatra Antonello Arrighi e del farmacista Lorenzo Sansoni per offrire una panoramica globale che integri diverse professionalità per comprendere come ogni scelta quotidiana collegata alla nutrizione possa influire su salute, energia, performance e recupero.

