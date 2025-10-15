Un chilo di droga e la serra in casa | il maxi sequestro dei carabinieri

Un disoccupato di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento ha permesso di sequestrare un ingente quantitativo di droga e denaro contante. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Oltre un chilo di droga in casa, 31enne in manette a Chiaiano https://nap.li/arfs - facebook.com Vai su Facebook

Fugge e lo rincorrono. Getta mezzo chilo di droga in rio -> - X Vai su X

Sant'Anastasia, serra in casa per coltivare marijuana: arrestato 35enne - Una serra costruita ad hoc per della marijuana a chilometro zero: è quanto hanno trovato a Sant'Anastasia i carabinieri della locale stazione. Scrive msn.com

Serra di marijuana in casa, 41enne arrestato a Bologna con oltre un chilo di hashish e marijuana - Scoperta una serra di marijuana in un appartamento del quartiere Santo Stefano a Bologna: arrestato un 41enne con oltre un chilo di droga. Secondo gazzettadibologna.it

Piante alte due metri e oltre 1 chilo e mezzo di marijuana messa ad essiccare: scoperte serra e laboratorio artigianali in una casa - Aveva una vera e propria serra artigianale in casa con laboratorio di essiccazione lampade e ogni strumento utile alla coltivazione dell'erba e poi oltre un chilo e mezzo di marjuana già s ... Riporta ildolomiti.it