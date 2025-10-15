Un centro polifunzionale Inaugurazione e dedica a Giampaolo Tassoni
Il nuovo centro polifunzionale al campo sportivo di Piano di Coreglia sarà intitolato a Giampaolo Tassoni, calciatore negli anni ’70 della compagine calcistica locale che ha dedicato la sua vita lavorativa all’insegnamento e alla pratica dei valori dello sport, essendo stato anche professore di educazione fisica nelle scuole. L’appuntamento è per sabato alle 17, dopo la partita di campionato degli Amatori Piano di Coreglia A.S.D., al campo sportivo "B. Canelli" della frazione, in via di Ghivizzano, dove si inaugurerà l’importante intervento di ristrutturazione e ampliamento dei locali adibiti a spogliatoi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
