Un brodino che serve | il Senato si muove tardi sulle ingerenze straniere
“Approvata in Commissione Affari europei la risoluzione sulle ingerenze straniere, un brodino che arriva troppo tardi. Unica astensione: i 5 Stelle. Perfino la Lega (con Borghi oggi assente)”. Il p. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Un “brodino” che serve: il Senato si muove (tardi) sulle ingerenze straniere - Difesa e Politiche Ue: un primo passo contro propaganda, disinformazione e deepfake. Riporta ilfoglio.it