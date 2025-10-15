Dopo lo stop causato dalla partita della nazionale di calcio, riprende il ciclo di repliche che sta riportando in tv tutti gli episodi della saga del Commissario Montalbano, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Stasera in tv, quindi, il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, ritorna alle 21.30 su Rai 1. Il film è disponibile anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva, sulla piattaforma di RaiPlay. Dove è possibile rivedere l’intera collezione dei 37 episodi che compongono le 15 stagioni della serie su Montalbano. Il cast e i personaggi di Amore, stasera in tv. Quello di oggi – mercoledì 15 ottobre – è un episodio davvero speciale. 🔗 Leggi su Amica.it

Un bel grattacapo per Montalbano: in "Amore", stasera in tv, è alle prese con la scomparsa di una ragazza. E con il suo matrimonio