Un altro Tanque al Napoli Marra pensa a César Inga difensore 23enne peruviano
Il Napoli starebbe pensando al 23enne difensore peruviano Cesar Inga. Terzino sinistro, attualmente in forza al Universitario, sarebbe finito nel mirino della squadra di Conte e di alcuni club della Major League Soccer (MLS), stando alle ultime indiscrezioni sportive riportate dal portale peruviano La Republica Inga tra Napoli e Major League Soccer negli Usa. Secondo il giornalista Julio Peña, Inga — che si sta mettendo in luce con prestazioni convincenti, inclusi gol e apparizioni con la nazionale — potrebbe lasciare l’Universitario al termine della stagione. Peña ha riferito che l’agente del difensore si troverebbe in questi giorni negli Stati Uniti per sondare le possibilità di trasferimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
