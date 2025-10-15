Un airdrop da 45 milioni di dollari su BNB potrebbe far esplodere le meme coin come Maxi Doge
BNB Chain lancia il “Reload Airdrop” da 45 milioni di dollari per sostenere i trader colpiti dal crollo delle meme coin, mentre il token BNB raggiunge un nuovo massimo storico. Intanto, Maxi Doge ($MAXI) emerge come la potenziale “nuova Dogecoin”. Per ripristinare la fiducia nel suo ecosistema, BNB Chain ha annunciato un’iniziativa senza precedenti di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
varational - solo 2400 UTENTI FondiRaccolti: 10 milioni $ Investitori: DragonFly - Coinbase - HackVC Solamente 2400 persone Specifiche - X Vai su X