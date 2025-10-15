Un accordo di collaborazione tra Venezia e Bangkok

15 ott 2025

Bangkok incontra Venezia con la firma di un accordo di collaborazione stipulato oggi a Ca' Farsetti. L'iniziativa consolida un'amicizia lunga 156 anni, da quando il sovrano dell'allora Siam sbarcò per la prima volta a Venezia, riportando a Bangkok, e in quella che sarebbe divenuta la monarchia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

