Umbria Jazz la storia del festival in digitale ora è consultabile

Perugiatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata firmata oggi la convenzione tra la Sovrintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e la Fondazione Umbria Jazz per la fruizione e consultazione degli archivi multimediali delle edizioni estive (dal 1979 al 2017) e invernali (dal 1993 al 2012) del festival. La consultazione degli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

