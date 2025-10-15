ULTIM’ORA SERIE A: scoppia lo sciopero dei calciatori Campionato sospeso"> I calciatori si sono infuriati. Ha preso il via un maxi sciopero che sta portando alla sospensione del campionato di Serie A. Il calcio italiano si ferma. Dopo settimane di tensioni e trattative fallite, l’Associazione Italiana Calciatori ha ufficialmente proclamato lo sciopero. Tutti i giocatori della Serie A hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta contro le nuove norme sui contratti e le condizioni lavorative. La tensione era nell’aria da giorni, ma nessuno si aspettava un epilogo così drastico. I giocatori hanno deciso di non accettare più imposizioni che ledono la nostra dignità professionale, e dunque hanno scelto di protestare, hanno scelto di farsi sentire. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

