ULTIM’ORA SERIE A | scoppia lo sciopero dei calciatori | Campionato sospeso
ULTIM’ORA SERIE A: scoppia lo sciopero dei calciatori Campionato sospeso"> I calciatori si sono infuriati. Ha preso il via un maxi sciopero che sta portando alla sospensione del campionato di Serie A. Il calcio italiano si ferma. Dopo settimane di tensioni e trattative fallite, l’Associazione Italiana Calciatori ha ufficialmente proclamato lo sciopero. Tutti i giocatori della Serie A hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta contro le nuove norme sui contratti e le condizioni lavorative. La tensione era nell’aria da giorni, ma nessuno si aspettava un epilogo così drastico. I giocatori hanno deciso di non accettare più imposizioni che ledono la nostra dignità professionale, e dunque hanno scelto di protestare, hanno scelto di farsi sentire. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
News recenti che potrebbero piacerti
Ultim'ora: nuovo cambio di panchina in Serie D https://tinyurl.com/ezf38wc7 - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA SERIE A 6^ giornata Atalanta-Como 1-1 ? #Samardzic (6'), #Perrone (19') #SkySport #AtalantaComo #Atalanta #Como #SerieA #SkySerieA - X Vai su X