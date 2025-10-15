Ultimissime Inter LIVE | Lautaro aggancia Crespo con l’Argentina! Le parole di Mkhitaryan su Pio e Chiuv

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 14 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 13 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 11 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 10 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 9 OTTOBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Lautaro aggancia Crespo con l’Argentina! Le parole di Mkhitaryan su Pio e Chiuv

Altre letture consigliate

FcInterNews.it. . Focus speciale sull'attacco 25/26 dell'Inter dopo le prime partite della stagione. Finalmente due degni sostituti di Lautaro e Thuram, anche se l'attacco sulla carta ha un giocatore in meno rispetto a qualche mese fa. Le ultimissime anche in vista - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Torino, Parma-Lecce, Inter-Cremonese e Atalanta-Como: le ultimissime - X Vai su X

Argentina, Messi storico e Lautaro record: doppietta col Porto Rico per eguagliare Crespo. Ma ora è corsa contro il tempo - L'Argentina vince anche l'amichevole con il Porto Rico e consente a Messi e Lautaro Martinez di infrangere altri due record con la maglia dell'Albiceleste. Si legge su sport.virgilio.it

LIVE Inter-Slavia Praga 3-0, Champions League calcio in DIRETTA: buona la prima in casa a San Siro! La doppietta di Lautaro trascina i nerazzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:54 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. oasport.it scrive

Cagliari-Inter 0-2: Lautaro e Pio Esposito firmano il blitz nerazzurro - Inter di sabato 27 settembre 2025: il capitano sblocca il risultato, Esposito chiude il match ... Segnala calciomagazine.net