Ultimatum sugli ostaggi morti La tregua di Gaza già scricchiola

Laverita.info | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas non ha restituito tutti i cadaveri: l’ipotesi è che voglia negoziare il rilascio di Barghouti e delle salme dei fratelli Sinwar. Israele chiude il valico di Rafah e riduce il flusso di aiuti. Trump: «Inizi subito la fase 2». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ultimatum sugli ostaggi morti. La tregua di Gaza già scricchiola

