Ultimatum sugli ostaggi morti La tregua di Gaza già scricchiola

Hamas non ha restituito tutti i cadaveri: l’ipotesi è che voglia negoziare il rilascio di Barghouti e delle salme dei fratelli Sinwar. Israele chiude il valico di Rafah e riduce il flusso di aiuti. Trump: «Inizi subito la fase 2». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ultimatum sugli ostaggi morti. La tregua di Gaza già scricchiola

