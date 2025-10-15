Uisp Sconvolts e Arena Metato Una partenza col piede giusto

Esordio della Uisp, con 18 squadre divise in due gironi da 9. Girone A. I vicecampioni degli Sconvolts passano 2-1 sul campo del Nuovo Panificio Carlotta. Decide la vecchia guardia formata da Rebughini e Gaina. "Non giocavo una partita intera da 10 anni" dice bomber Rebughini. Lollini sigla l’illusorio pari locale. "Siamo stati sfortunati", commenta Mauro Casanova. L’Mb Team strapazza 5-1 il CtzDlf. Alla tripletta di Viviani si aggiungono gli acuti di Corno e Giannotti. Di Dati la rete del momentaneo 1-1. "Vinto anche per la grande prestazione del portiere Fanucchi", sottolinea Giovanni Berlingeri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Uisp Sconvolts e Arena Metato. Una partenza col piede giusto

