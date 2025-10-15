UFFICIALE Inter infortunio e operazione | rischia un lungo stop
Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile per l’Inter e il tecnico nerazzurro Chivu: frattura e intervento chirurgico nei prossimi giorni Infortunio in casa Inter durante la sosta delle nazionali, con Chivu che dovrà rinunciare al giocatore nerazzurro per diverse settimane. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Durante l’ultimo allenamento di martedì è andato infatti ko Raffaele Di Gennaro, che ha rimediato una frattura al polso della mano. La nota ufficiale del club vicecampione d’Europa: “ Gli esami strumentali oggi per Raffaele Di Gennaro a seguito di un trauma subito nel corso dell’allenamento di ieri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
