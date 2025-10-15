UFFICIALE – Inter assemblea dei soci approva il bilancio finalmente in positivo dopo anni

Ilnerazzurro.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata storica per l’Inter. Il Consiglio di Amministrazione del club nerazzurro ha approvato il bilancio 202425, sancendo la prima chiusura in utile degli ultimi 15 anni e un fatturato record da 567 milioni di euro, il più alto di sempre nella storia della società e un primato assoluto anche per la Serie A. Un risultato che testimonia la solidità della gestione finanziaria voluta dal presidente e CEO Giuseppe Marotta e dal top management nerazzurro, in un percorso di crescita che unisce equilibrio economico e ambizione sportiva. Utile netto di 35,4 milioni e fatturato record: Inter ai vertici della Serie A. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Calcio: è ufficiale, Akanji è un nuovo giocatore dell'Inter - Lo ha confermato il club nerazzurro in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Secondo ansa.it

E' ufficiale, Akanji è un nuovo giocatore dell'Inter - Lo ha confermato il club nerazzurro in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Da ansa.it

Inter, Marotta diventa azionista del club: il comunicato ufficiale - Il presidente nerazzurro ha acquistato una quota del club vicina al 2%, come comunicato dalla stessa società. Come scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Ufficiale 8211 Inter Assemblea