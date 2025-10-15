UFFICIALE – Inter assemblea dei soci approva il bilancio finalmente in positivo dopo anni

Giornata storica per l’Inter. Il Consiglio di Amministrazione del club nerazzurro ha approvato il bilancio 202425, sancendo la prima chiusura in utile degli ultimi 15 anni e un fatturato record da 567 milioni di euro, il più alto di sempre nella storia della società e un primato assoluto anche per la Serie A. Un risultato che testimonia la solidità della gestione finanziaria voluta dal presidente e CEO Giuseppe Marotta e dal top management nerazzurro, in un percorso di crescita che unisce equilibrio economico e ambizione sportiva. Utile netto di 35,4 milioni e fatturato record: Inter ai vertici della Serie A. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Union SG, ufficiale il nuovo allenatore: il debutto in Champions contro l'Inter - facebook.com Vai su Facebook

Inter ufficiale: Sommer, Akanji, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Bonny. @SkySport @APaventi - X Vai su X

Calcio: è ufficiale, Akanji è un nuovo giocatore dell'Inter - Lo ha confermato il club nerazzurro in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Secondo ansa.it

E' ufficiale, Akanji è un nuovo giocatore dell'Inter - Lo ha confermato il club nerazzurro in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Da ansa.it

Inter, Marotta diventa azionista del club: il comunicato ufficiale - Il presidente nerazzurro ha acquistato una quota del club vicina al 2%, come comunicato dalla stessa società. Come scrive gianlucadimarzio.com