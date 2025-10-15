Uffici postali chiusi i sindacati | Nessun incidente è strategia precisa
Dal 20 agosto l’ufficio postale di Alzano Lombardo resterà chiuso fino al 17 marzo prossimo. “Ci scusiamo per gli eventuali disagi”, si legge in un avviso che spiega come la chiusura sia necessaria per lavori infrastrutturali. Non tutti i cittadini, però, hanno accolto con favore la notizia: alcuni hanno espresso il loro malcontento direttamente sul cartello. “Potreste spiegare qualche cosa, sarebbe carino” è tra i commenti più cortesi. Gli “eventuali disagi” non riguardano soltanto Alzano. Anche gli uffici di Torre Boldone, dal 29 settembre, e di Cologno al Serio, dal 6 ottobre, saranno interessati da interventi di ammodernamento pensati per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Carta dedicata a te 2025: come richiedere la prepagata negli uffici postali - facebook.com Vai su Facebook
Il #ProgettoPolis, già attivo in più di 4.300 uffici postali nel Paese, è l’iniziativa di Poste Italiane per favorire l’accesso dei cittadini dei Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti ai servizi della Pubblica Amministrazione. Sono 126 mila le pratiche amministrative richi - X Vai su X
Poste, in Veneto trenta uffici chiusi per il troppo caldo. I sindacati: «Disastro annunciato» - Troppo caldo: sono oltre settanta gli uffici postali che in Veneto non starebbero attualmente offrendo i propri servizi agli utenti in quanto chiusi. Secondo corrieredelveneto.corriere.it
Veneto, uffici postali chiusi per il caldo: la denuncia della Cgil e la risposta di Poste Italiane - I clienti si avvicinano ma trovano l’avviso di chiusura temporanea, con l’invito di recarsi a Terrassa Padovana. Scrive rainews.it
In provincia di Genova chiuso un ufficio postale su cinque. I sindacati: “Pochi addetti, servono assunzioni” - Carenze di personale, soprattutto sportellisti, e carichi di lavoro insostenibili anzitutto per i ... Secondo ilsecoloxix.it