Uffici postali chiusi i sindacati | Nessun incidente è strategia precisa

Dal 20 agosto l’ufficio postale di Alzano Lombardo resterà chiuso fino al 17 marzo prossimo. “Ci scusiamo per gli eventuali disagi”, si legge in un avviso che spiega come la chiusura sia necessaria per lavori infrastrutturali. Non tutti i cittadini, però, hanno accolto con favore la notizia: alcuni hanno espresso il loro malcontento direttamente sul cartello. “Potreste spiegare qualche cosa, sarebbe carino” è tra i commenti più cortesi. Gli “eventuali disagi” non riguardano soltanto Alzano. Anche gli uffici di Torre Boldone, dal 29 settembre, e di Cologno al Serio, dal 6 ottobre, saranno interessati da interventi di ammodernamento pensati per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

