Milano, 15 ott. (Askanews) - Nuovi modelli linguistici di ultima generazione pensati per rafforzare il panorama europeo dei Large Language Model e garantire un'IA accessibile, multilingue e sostenibile. Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva, ha presentato Velvet 25B, per l'elaborazione testuale in tutte le lingue dell'Unione e Velvet Speech 2B, modello multimodale testo-voce compatto che consente interazioni dinamiche in tempo reale. Entrambi i modelli sono stati concepiti con un approccio nativamente multilingue e non anglocentrico, per preservare le specificità linguistiche e culturali dei Paesi europei e garantire inclusione anche per le lingue meno diffuse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ue, nuovi modelli linguistici non anglocentrici per una IA inclusiva