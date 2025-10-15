Ue–Indonesia | nuove opportunità per il settore automobilistico
L’Accordo tra l'Unione europea e l'Indonesia potrebbe aprire la strada a un’integrazione strategica nell’automotive: offrirebbe alle imprese europee l'accesso a un mercato in crescita e al nichel; al contempo, rafforzerebbe il ruolo dell’Indonesia come hub globale per la mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
