Ue–Indonesia | nuove opportunità per il settore automobilistico

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Accordo tra l'Unione europea e l'Indonesia potrebbe aprire la strada a un’integrazione strategica nell’automotive: offrirebbe alle imprese europee l'accesso a un mercato in crescita e al nichel; al contempo, rafforzerebbe il ruolo dell’Indonesia come hub globale per la mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ue8211indonesia nuove opportunit224 per il settore automobilistico

© Gazzetta.it - Ue–Indonesia: nuove opportunità per il settore automobilistico

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Ue8211indonesia Nuove Opportunit224 Settore