Udine choc Rai prima della partita | L' Italia può eliminare Israele almeno sul campo bufera sul giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi

Sdegno in diretta TV: frase choc sul match Italia-Israele. Cecconi nella bufera. Si chiede il licenziamento UDINE – Una frase da brividi, sparata in diretta nazionale dal giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi, ha fatto infuriare mezzo Paese: "L'Italia ha la possibilità di eliminare Israele, alme.

Rapina choc fuori dal negozio a Udine: ladri spaccano il finestrino mentre è in auto e la aggrediscono -> https://www.nordest24.it/udine-aggressione-rapina-parcheggio-tulipano - facebook.com Vai su Facebook

Guerriglia urbana a Udine: giornalista di Rainews24 ferita da una pietra - Una parte di manifestanti si è staccata dal corteo pro Pal e ha cominciato a tirare pietre contro gli agenti, colpiti due reporter. Scrive msn.com