Udine accende i riflettori sulla nuova danza con il primo Dance Out di Arearea
L’autunno della danza contemporanea si apre a Udine, sabato 18 ottobre, con l’avvio delle restituzioni della settima edizione di Alta Formazione, il percorso professionalizzante ideato dalla Compagnia Arearea, che si inserisce anche quest’anno all’interno della programmazione di "Off Label -. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
