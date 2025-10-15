udine 11 agenti feriti dai pro pal due sono gravi

Ancora scontri durante le manifestazioni pro Palestina, stavolta a Udine prima della partita tra Italia. Un gruppo di antagonisti, quando il corteo era quasi finito, ha rotto i ranghi e cercato di sfondare il cordone di sicurezza disposto dagli stessi organizzatori. Da quel momento sono iniziati gli scontri, con i centri sociali e le frange più violente che hanno dato l'assalto agli agenti di polizia e ai carabinieri con bottiglie, pali e transenne. Le forze dell'ordine hanno reagito con gli idranti e con i lacrimogeni, con alcune cariche di alleggerimento. Il risultato sono due giornalisti, di cui uno grave, e 11 agenti feriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

