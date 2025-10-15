Udine 11 agenti feriti dai pro Pal Due sono gravi
Ancora scontri durante le manifestazioni pro Palestina, stavolta a Udine prima della partita tra Italia. Un gruppo di antagonisti, quando il corteo era quasi finito, ha rotto i ranghi e cercato di sfondare il cordone di sicurezza disposto dagli stessi organizzatori. Da quel momento sono iniziati gli scontri, con i centri sociali e le frange più violente che hanno dato l'assalto agli agenti di polizia e ai carabinieri con bottiglie, pali e transenne. Le forze dell'ordine hanno reagito con gli idranti e con i lacrimogeni, con alcune cariche di alleggerimento. Il risultato sono due giornalisti, di cui uno grave, e 11 agenti feriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Udine, scontri per la partita Italia–Israele: 13 fermati, 2 arrestati e 3 indagati per invasione di campo. Oltre 3.000 agenti impegnati. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X
GORIZIA - Sarà attivo nelle sedi di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, offrendo supporto legale e medico a chi è stato esposto all’amianto o ad agenti cancerogeni durante l’attività lavorativa. ISCRIVITI anche al nostro canale Telegram -> https://t.me/ilgorizi - facebook.com Vai su Facebook
Udine, 11 agenti feriti dai pro Pal. Due sono gravi - La denuncia dei sindacati di polizia: "Metodo di piazza tollerato e giustificato da chi dovrebbe condanna ... Secondo ilgiornale.it
Scontri a Udine per la partita Italia-Israele: diversi feriti, 2 arresti e circa 15 fermati - Le proteste che hanno preceduto la sfida tra Italia e Israele sono sfociate in incidenti: coinvolta anche Elisa Dossi, giornalista di Rainews24. Si legge su msn.com
Sassaiola e bombe carta negli scontri al corteo ProPal a Udine: 12 feriti, regge la macchina sanitaria - Sores Fvg gestisce dodici feriti durante gli scontri di Udine per la partita Italia–Israele: tra loro due giornalisti e dieci agenti. nordest24.it scrive