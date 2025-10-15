Udine 10mila pro-Pal fuori da stadio Friuli per match Italia-Israele idranti e lacrimogeni contro i manifestanti 15 fermati 3 feriti - VIDEO

Il corteo, iniziato pacificamente, è degenerato in scontri violenti contro le forze dell'ordine soprattutto in Piazza Primo Maggio, dove un gruppo di dimostranti ha cercato di sfondare il cordone della polizia. La partita per le qualificazioni ai mondiali si è conclusa con la vittoria dell'Italia 3-. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Udine, 10mila pro-Pal fuori da stadio Friuli per match Italia-Israele, idranti e lacrimogeni contro i manifestanti, 15 fermati, 3 feriti - VIDEO

