Udienza Generale 15 ottobre Papa Leone XIV | siamo creati per gioire nella pienezza che è Gesù

Lalucedimaria.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha proseguito oggi il ciclo di catechesi giubilari all’interno dell’Udienza Generale del mercoledì indicando Gesù come risposta alla nostra ricerca di gioia e di pienezza.    Anche oggi, 15 ottobre, si è svolta la consueta Udienza Generale del mercoledì di papa Leone XIV. Dopo un lungo giro in papamobile tra la folla. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

udienza generale 15 ottobre papa leone xiv siamo creati per gioire nella pienezza che 232 ges249

© Lalucedimaria.it - Udienza Generale 15 ottobre, Papa Leone XIV: siamo creati per gioire nella pienezza che è Gesù

Altre letture consigliate

udienza generale 15 ottobreIl Papa in piazza per udienza,fedeli fino alla Conciliazione - Il Pontefice è arrivato in piazza per il giro in papamobile che precede la catechesi. Si legge su ansa.it

udienza generale 15 ottobrePapa Leone XIV: nel Risorto la “fonte viva che non inaridisce” - E’ la catechesi di papa Leone XIV del mercoledì: l’udienza generale tanto attesa dai fedeli di tutto ilmondo che arrivano a ... Da acistampa.com

Leone XIV: udienza, 60mila in piazza San Pietro e via della Conciliazione - Sono 60mila i fedeli presenti oggi all’udienza generale con Papa Leone XIV, tra piazza San Pietro e via della Conciliazione. Riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Udienza Generale 15 Ottobre