Ucrainaa Bruxelles riunita Difesa Nato

9.07 Riuniti a Bruxelles i ministri della Difesa dei Paesi Nato, per discutere su come potenziare la risposta atlantica dopo le molteplici incursioni di droni nei cieli europei, alcune russe e altre non indentificate. "Ci serve di più", ha detto il Segretario Nato Rutte,e "agire con decisione". Abbattere un aereo russo in nostri spazi? C'è chi lo propone, "io non sono d' accordo. Bisogna sventare la minaccia e accompagnarlo fuori, e poi chiarire ai russi di smettere di farlo". Il muro di droni Ue? Sì, se lo coordina la Nato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it