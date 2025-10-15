Ucraina Zelensky cerca armi e venerdì vede Trump Onu irritata

Tv2000.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca riferisce che Trump è ‘ottimista’ sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace in Ucraina sulla scia dell’intesa per Gaza. Il presidente Usa riceverà venerdì il leader ucraino Zelensky. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

