Ucraina Uk | 85mila droni a Kiev in 6 mesi e annuncia invio istruttori militari in Moldavia - confermate le anticipazioni del GdI

Starmer è pronto all'invio di istruttori militari in Moldavia. L'obiettivo, come anticipato da un retroscena del Giornale d'Italia, è uno: appoggiare Chisinau in vista di una possibile invasione della Transnistria, che potrebbe avvenire a primavera 2026 Il Regno Unito ha comunicato di aver in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Uk: "85mila droni a Kiev in 6 mesi", e annuncia invio istruttori militari in Moldavia - confermate le anticipazioni del GdI

News recenti che potrebbero piacerti

Guerra Ucraina, attacco record di droni in Russia (sorpresa): colpita raffineria di petrolio a 2.000 km dal confine - Droni di Kiev a lungo raggio sembrano aver stabilito un nuovo record di autonomia di volo colpendo con successo una raffineria ... Riporta ilmessaggero.it

Ucraina, ancora missili e droni russi sulla regione di Sumy e sul Donbas: diversi feriti - Alcune persone sono rimaste ferite dopo che missili e droni russi hanno colpito diversi obiettivi nelle due regioni. Come scrive it.euronews.com

L’Ucraina ha attaccato coi droni una delle principali raffinerie di petrolio russe, vicino a San Pietroburgo - L’Ucraina ha condotto un vasto attacco con i droni contro la raffineria di Kirishi, nel nordovest della Russia vicino a San Pietroburgo, che è una delle due principali del paese. Segnala ilpost.it