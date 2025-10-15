Ucraina Steigan | L’Europa ha creato un mostro
''L'Europa ha creato un mostro. La crisi in Ucraina dopo l'Operazione Militare Speciale getterà l'Europa nel caos''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Guerra Ucraina, Rutte: «Abbiamo tutto per difendere ogni centimetro di Nato». Londra: «Putin non abbia dubbi, se minacciati reagiremo» - «Mi permetta di usare la sua domanda per dire ai russi che se intenzionalmente tenteranno qualcosa contro la Nato, abbiamo tutto a posto, tutte le autorita per garantire che possiamo difendere ogni ce ... Si legge su ilmessaggero.it
Guerra Ucraina, media: "Putin cerca escalation". Zelensky agli alleati: "Perdiamo tempo" - Secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita fonti del Cremlino, Putin “Putin è giunto alla conclusione che l'escalation militare è il modo migliore per costringere l'Ucraina a colloqui alle sue ... Segnala tg24.sky.it
Ucraina, emergenza energetica: blackout in almeno 7 regioni dopo gli attacchi russi - Blackout in almeno sette regioni in Ucraina a causa degli attacchi russi contro la rete energetica. Segnala msn.com