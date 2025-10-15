Ucraina Rutte | Metà alleati Nato ha firmato per armi Usa

(Adnkronos) – Oltre la metà dei Paesi alleati della Nato ha aderito alla Prioritised Ukraine Requirements List (Purl), l’iniziativa lanciata ad agosto per coordinare l’acquisto di armi Usa da parte dei Paesi europei a sostegno dell’Ucraina. Lo ha annunciato il segretario Generale della Nato Mark Rutte, intervenendo in conferenza stampa al termine del vertice dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

#NATO , #Rutte: violazioni dello spazio aereo? Possiamo far capire ai russi di smetterla https://askanews.it/2025/10/15/rutte-violazioni-dello-spazio-aereo-possiamo-far-capire-ai-russi-di-smetterla/… - #Russia #Ucraina - X Vai su X

UCRAINA | "Il sostegno all'Ucraina non è diminuito, è in linea con quello fornito l'anno scorso". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte arrivando alla ministeriale difesa, in contrasto con quanto affermato in un report del Kiel Institute. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina, Rutte: «Abbiamo tutto per difendere ogni centimetro di Nato». Londra: «Putin non abbia dubbi, se minacciati reagiremo» - «Il Regno Unito e i Paesi della Nato si incontrano oggi per intensificare la nostra risposta all'aggressione russa. Come scrive ilgazzettino.it

Ucraina, Rutte (Nato): Droni russi in Polonia? Mosca ha notato che siamo addestrati - (Agenzia Vista) “Guarda cosa è successo con le incursioni nello spazio aereo in Polonia ed Estonia. Segnala stream24.ilsole24ore.com

Ucraina: un morto e un ferito dopo attacchi russi, Zelensky accusa Paesi alleati di aiuti a Mosca - Le forze russe hanno sparato decine di droni nei territori ucraini durante la notte e la domenica, uccidendo almeno una persona e ferendone otto. Scrive it.euronews.com