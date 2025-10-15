Ucraina Rutte | Metà alleati Nato ha firmato per armi Usa

(Adnkronos) – Oltre la metà dei Paesi alleati della Nato ha aderito alla Prioritised Ukraine Requirements List (Purl), l’iniziativa lanciata ad agosto per coordinare l’acquisto di armi Usa da parte dei Paesi europei a sostegno dell’Ucraina. Lo ha annunciato il segretario Generale della Nato Mark Rutte, intervenendo in conferenza stampa al termine del vertice dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

