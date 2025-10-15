Ucraina Parolin a Trump | Spero trovi una via d’uscita anche per Kiev monito Mosca su invio Tomahawk | Contiamo su buon senso Usa

“Avendo chiuso il capitolo a Gaza, spero che possa dedicarsi maggiormente a cercare una via di uscita all'Ucraina”. Così il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento a Palazzo Borromeo, risponde ai giornalisti sull’eventualità di un intervento del presidente s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Parolin a Trump: “Spero trovi una via d’uscita anche per Kiev”, monito Mosca su invio Tomahawk: “Contiamo su buon senso Usa”

Argomenti simili trattati di recente

#TG2000 - Card. #Parolin: a #Gaza speriamo in #pace giusta. In #Ucraina prospettive non positive #15ottobre #ostaggi #MedioOriente #Israele #Palestina #GazaCity #Trump #Netanyahu #Hamas #Russia #Putin #RussiaUkraineWar #NEWS #TV2000 @tg20 - X Vai su X

#diplomaziapontificia Israele contesta l'intervista del Cardinale Parolin sugli attacchi del 7 ottobre Il presidente venezuelano Maduro chiede una mediazione al Papa Ucraina, le chiese contro gli attacchi russi https://www.acistampa.com/story/31887 - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina: card. Parolin, “spero Trump trovi via d’uscita” - “Avendo chiuso il capitolo Gaza, spero che il presidente Trump possa dedicarsi e impegnarsi maggiormente a cercare una via d’uscita alla guerra in Ucraina”. Secondo agensir.it

Guerra in Ucraina, la Germania invia Eurofighter in Polonia a difesa del fianco Est. Trump deluso da Putin rivede Zelensky: «È ottimista» - La Germania, annuncia il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, invierà i propri Eurofighter nella base ... Da msn.com

Ucraina, Parolin: "Spero che Trump trovi una via d'uscita dalla guerra" - "Spero che, avendo chiuso il capitolo Gaza, perché in un certo senso è chiuso", ... Come scrive msn.com