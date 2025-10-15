Ucraina Onu reagisce e i russi attaccano Zelensky in cerca di armi
In Ucraina l’Onu condanna l’attacco russo al proprio convoglio: “Totalmente inaccettabile”. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Nel secondo episodio “La guerra dei droni” della serie legata a Kiev del podcast La Crepa, Gigi Donelli racconta di come tre anni e mezzo di guerra hanno reso i droni i grandi protagonisti del conflitto in Ucraina. Incontra i fondatori di Falcons, una delle punte - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | I russi colpiscono un convoglio Onu: nessun ferito, illeso un italiano. Trump contro la Spagna: «Non paga la Nato ... - È irrispettosa nei confronti della Nato. corriere.it scrive
Guerra Ucraina, raid russo contro Kharkiv e altri insediamenti della regione, 62 feriti. Kiev: «Mosca ha colpito un convoglio aiuti Onu» - Il presidente Usa accoglierà venerdì il presidente ucraino alla Casa Bianca, dopo ... Riporta ilmessaggero.it
Attacco russo a un convoglio Onu in Ucraina, c’era anche un italiano: illeso - Un convoglio di aiuti umanitari delle Nazioni Unite è stato colpito da un bombardamento russo nel sud dell'Ucraina, che «per miracolo» non ha provocato morti o feriti, secondo quanto denunciato dalle ... Da lastampa.it