Ucraina oggi a Bruxelles il vertice dei ministri della Difesa della Nato – La diretta
L’Ucraina e la difesa comunitaria saranno oggi, 15 ottobre 2025, i temi al centro del vertice dei 32 ministri della Difesa della Nato in programma a Evere, alla periferia di Bruxelles. Ucraina, oggi il vertice dei ministri della Difesa Nato – tutte le notizie da Bruxelles Inizio diretta: 151025 08:00 Fine diretta: 151025 23:00 09:10 151025 Rutte: "Aiuti militari a Kiev in linea con scorso anno Il sostegno all’Ucraina “non è” calato, e “se si guarda a quest’anno, in media, è come l’anno scorso. Tutto il materiale essenziale è stato portato avanti e ne sono orgoglioso perché, quando hanno iniziato questa guerra, i russi, pensavano di vincerla in tre settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? L'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/il-papa-oggi-visita-stato-mattarella-ucraina-e-medioriente-temi-chiave-AHvYOh9C - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky sente Trump per la seconda volta in due giorni - X Vai su X
Ucraina, oggi a Bruxelles il vertice dei ministri della Difesa della Nato – La diretta - L'Ucraina e la difesa comunitaria saranno oggi, 15 ottobre 2025, i temi al centro del vertice dei 32 ministri della Difesa della Nato in programma a Evere, ... Secondo lapresse.it
Guerra Ucraina Russia, Rutte: "Gli aiuti militari a Kiev in linea con l'anno scorso". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Rutte: 'Gli aiuti militari a Kiev in linea con l'anno scorso'. Da tg24.sky.it
Nato, al quartier generale il vertice dei ministri della Difesa: spesa e Ucraina al centro - Si riuniscono oggi, al quartier generale della Nato di Evere alla periferia nordorientale di Bruxelles, i 32 ministri della Difesa dei Paesi membri, per la ministeriale di ottobre. Secondo msn.com