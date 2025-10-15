Ucraina oggi a Bruxelles il vertice dei ministri della Difesa della Nato – La diretta

Lapresse.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ucraina e la difesa comunitaria saranno oggi, 15 ottobre 2025, i temi al centro del vertice dei 32 ministri della Difesa della Nato in programma a Evere, alla periferia di Bruxelles. Ucraina, oggi il vertice dei ministri della Difesa Nato – tutte le notizie da Bruxelles Inizio diretta: 151025 08:00 Fine diretta: 151025 23:00 09:10 151025 Rutte: "Aiuti militari a Kiev in linea con scorso anno Il sostegno all’Ucraina “non è” calato, e “se si guarda a quest’anno, in media, è come l’anno scorso. Tutto il materiale essenziale è stato portato avanti e ne sono orgoglioso perché, quando hanno iniziato questa guerra, i russi, pensavano di vincerla in tre settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

