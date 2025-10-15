Ucraina capo centro reclutamento brigata Azov choc | Già alle elementari dovrebbero insegnare a montare droni e la balistica - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo del centro Azov propone scuole ucraine militarizzate con droni e lezioni di balistica: una deriva ideologica che trasforma l’educazione in addestramento Il capo del centro di reclutamento della brigata neonazista dell'esercito ucraino Azov ha rilasciato un'intervista che ha fatto molt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ucraina capo centro reclutamento brigata azov choc gi224 alle elementari dovrebbero insegnare a montare droni e la balistica video

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, capo centro reclutamento brigata Azov choc: "Già alle elementari dovrebbero insegnare a montare droni e la balistica" - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

ucraina capo centro reclutamentoGuerra ucraina, la Russia potrebbe inviare due milioni di riservisti: così Putin modifica della legge per arruolare soldati - La Russia sta spianando la strada all'invio di circa due milioni di riservisti militari in Ucraina, in base a una nuova legislazione. Segnala msn.com

Russia, in Ucraina 35.000 nuovi soldati ogni mese. Il reclutamento fondato su tariffario alle stelle e propaganda - La Russia non ha mai smesso di arruolare nuovi soldati: secondo le stime del vice capo dell'intelligence militare di Kiev, il generale Vadym Skibitsky, dall'inizio del 2025 sarebbero 280. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Capo Centro Reclutamento