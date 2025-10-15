Ucraina capo centro reclutamento brigata Azov choc | Già alle elementari dovrebbero insegnare a montare droni e la balistica - VIDEO

Il capo del centro Azov propone scuole ucraine militarizzate con droni e lezioni di balistica: una deriva ideologica che trasforma l’educazione in addestramento Il capo del centro di reclutamento della brigata neonazista dell'esercito ucraino Azov ha rilasciato un'intervista che ha fatto molt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, capo centro reclutamento brigata Azov choc: "Già alle elementari dovrebbero insegnare a montare droni e la balistica" - VIDEO

