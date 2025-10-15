Ucciso per sbaglio al posto del boss Di Maggio | Omicidio Zangara 42 anni dopo un passo avanti verso la verità

Poco più di 42 anni fa a Cinisi veniva ucciso Salvatore Zangara. Erano le 19.30 circa di sabato 8 ottobre e la piazza Vittorio Emanuele Orlando era piena di gente. I killer, a bordo di una Renault 5, aprirono il fuoco per uccidere il boss Procopio Di Maggio ma colpirono proprio Salvatore Zangara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

