Ucciso per sbaglio al posto del boss Di Maggio | Omicidio Zangara 42 anni dopo un passo avanti verso la verità
Poco più di 42 anni fa a Cinisi veniva ucciso Salvatore Zangara. Erano le 19.30 circa di sabato 8 ottobre e la piazza Vittorio Emanuele Orlando era piena di gente. I killer, a bordo di una Renault 5, aprirono il fuoco per uccidere il boss Procopio Di Maggio ma colpirono proprio Salvatore Zangara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
