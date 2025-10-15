Uccisa a Milanosu di lei 24 fendenti

13.00 Ventiquattro i fendenti con cui Pamela Gemini, modella 29enne, è stata uccisa dal compagno 52enne Gianluca Soncin a Milano. L'accusa: omicidio volontario pluriaggravato. La Procura precisa l'aggravante degli "atti persecutori" e premeditazione per per averla "ripetutamente minacciata di morte" ed essersi "recato a casa" della donna "con un coltello, dopo essersi procurato una copia delle chiavi dell' appartamento".Contestate anche le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it