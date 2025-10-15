Uccide l'ex e la suocera e scappa col figlio arrestato 39enne | Mente criminale e metodica Choc in Argentina

Pablo Rodríguez Laurta ha ucciso l’ex fidanzata e la suocera ed è scappato con il figlio di 6 anni. La polizia lo ha arrestato in un hotel a Gualeguaychú, voleva fuggire in Uruguay. L'uomo è sospettato anche dell’omicidio dell'autista Martin Palacio, trovato morto dentro un sacco della spazzatura decapitato e senza braccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

TV33 - La vostra tv in Trentino Alto Adige. . TENTATO OMICIDIO DI VIA CAVOUR: CONDANNATO L'EX GENERO Condannato a 9 anni di carcere con l'accusa di aver tentato di uccidere la ex suocera. E' quanto ha stabilito la giudice Elsa Vesco per il 37enne - facebook.com Vai su Facebook

Sfregiò suocera, condannato a 9 anni per tentato omicidio. Aggressione in cantina del condominio della donna #ANSA - X Vai su X

Uccide l’ex e la suocera e scappa col figlio, arrestato 39enne: “Mente criminale e metodica”. Choc in Argentina - Choc a Cordoba, in Argentina, dove un uomo di 39 anni, Pablo Rodríguez Laurta, ha ucciso la ex compagna, la suocera ed è poi scappato col figlio di 6 anni. Lo riporta fanpage.it

Paupisi, 58enne uccide la moglie con una pietra e scappa/ Scomparsi anche i figli minorenni della coppia - Dramma a Paupisi dove un 58enne ha ucciso la propria moglie con una pietra per poi fuggire. Come scrive ilsussidiario.net

Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa, Elisa Polcino morta a 49 anni. Si cercano i figli di 15 e 16 anni - Elisa Polcino potrebbe essere stata colpita mentre era a letto, e non durante la lite in strada della quale hanno parlato anche alcuni vicini. Lo riporta leggo.it