Uccide la moglie nel cortile di casa con 15 coltellate | chiesto il giudizio immediato per Vincenzo Girardi

Lo scorso 16 aprile Vincenzo Gerardi ha ucciso la moglie Teresa Stabile nel cortile di casa a Samarate (in provincia di Varese). La Procura ha chiesto il giudizio immediato per il 57enne, accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e stalking. 🔗 Leggi su Fanpage.it

