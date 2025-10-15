Uccide la compagna con decine di coltellate sul terrazzino di casa davanti ai vicini poi tenta il suicidio
Pamela Gemini, 29 anni, è stata uccisa martedì sera nel suo appartamento di via Iglesias 33 a Milano quartiere Gorla, da Gianluca Soncin, 52 anni, suo compagno fino a poche settimane fa. L’uomo l’ha colpita con decine di coltellate sul terrazzo dell’abitazione, nonostante le sue urla d’aiuto udite dai vicini e dagli agenti arrivati sul . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
