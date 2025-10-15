Uccide la compagna a coltellate Poi tenta di ammazzarsi | arrestato
La lite in casa. Lui aggredisce lei, la trascina e la accoltella. La massacra con decine di coltellate. Poi cerca di togliersi la vita, ma sopravvive al tentativo di suicidio e viene portato in ospedale, piantonato dalla polizia. È la sequenza andata in scena poco prima delle 23 di ieri in uno stabile di via Iglesias, in zona Gorla a Milano. Stando alle prime informazioni, tutto è avvenuto in un appartamento del terzo piano della palazzina al civico 33. L’uomo, italiano classe 1973, avrebbe colpito la compagna, Pamela Gerini, 29 anni, con diversi fendenti – decine da una prima ricostruzione – mentre entrambi si trovavano sul terrazzo dell’appartamento, al culmine di una violenta discussione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Femminicidio a Milano: uccide la compagna di 29 anni. «Aveva deciso di lasciarlo» - X Vai su X
Ha ucciso l'ex compagna Clelia Mancini, 66 anni, a colpi di arma da fuoco, poi si è barricato in un bar con la pistola Prima di scappare, l'aggressore aveva quasi colpito il nipote 12enne, vivo per miracolo - facebook.com Vai su Facebook
Uccide la compagna a coltellate. Poi tenta di ammazzarsi: arrestato - Poi cerca di togliersi la vita, ma sopravvive al tentativo di suicidio e viene portato in ospeda ... Secondo quotidiano.net
Femminicidio a Gorla, uccide la compagna di 29 anni a coltellate sul terrazzino davanti ai vicini. Poi tenta il suicidio - Il delitto nella serata di martedì 14 ottobre in via Iglesias, L'uomo, 51 anni, è grave in ospedale. Secondo msn.com
Uccide a coltellate la compagna che lo vuole lasciare e tenta il suicidio davanti alla polizia - Una giovane donna di 29 anni è stata uccisa da un uomo di 52 anni con la quale aveva una relazione. Come scrive msn.com