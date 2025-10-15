La lite in casa. Lui aggredisce lei, la trascina e la accoltella. La massacra con decine di coltellate. Poi cerca di togliersi la vita, ma sopravvive al tentativo di suicidio e viene portato in ospedale, piantonato dalla polizia. È la sequenza andata in scena poco prima delle 23 di ieri in uno stabile di via Iglesias, in zona Gorla a Milano. Stando alle prime informazioni, tutto è avvenuto in un appartamento del terzo piano della palazzina al civico 33. L’uomo, italiano classe 1973, avrebbe colpito la compagna, Pamela Gerini, 29 anni, con diversi fendenti – decine da una prima ricostruzione – mentre entrambi si trovavano sul terrazzo dell’appartamento, al culmine di una violenta discussione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uccide la compagna a coltellate. Poi tenta di ammazzarsi: arrestato