Uccide il 67enne che aveva abusato della figlia 13enne | ora si candida come sceriffo negli USA

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda vede protagonista Aaron Spencer, 37enne, reo confesso dell'omicidio di Michael Fosler, 67 anni, accusato di adescamento e abusi sessuali. “Molti di voi conoscono la mia storia. Sono il padre che ha agito per proteggere la propria figlia quando il sistema ha fallito.” ha annunciato l'uomo, ufficializzando la sua candidatura a sceriffo della contea di Lonoke, Arkansas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

