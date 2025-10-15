Uccide il 67enne che aveva abusato della figlia 13enne | ora si candida come sceriffo negli USA
La vicenda vede protagonista Aaron Spencer, 37enne, reo confesso dell'omicidio di Michael Fosler, 67 anni, accusato di adescamento e abusi sessuali. “Molti di voi conoscono la mia storia. Sono il padre che ha agito per proteggere la propria figlia quando il sistema ha fallito.” ha annunciato l'uomo, ufficializzando la sua candidatura a sceriffo della contea di Lonoke, Arkansas. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Leggo. . Accusato di omicidio, ora potrebbe diventare capo di polizia del dipartimento dove vive. Aaron Spencer, 37 anni, è accusato di aver ucciso con un colpo di pistola un 67enne dopo averlo trovato in un camion con la figlia 14enne, che risultava scompar - facebook.com Vai su Facebook
Uccide il 67enne che aveva abusato della figlia 13enne: ora si candida come sceriffo negli USA - La vicenda vede protagonista Aaron Spencer, 37enne, reo confesso dell'omicidio di Michael Fosler, 67 anni, accusato di adescamento e abusi sessuali ... Riporta fanpage.it
Uccide 67enne scoperto in auto con la figlia adolescente, poi si candida a capo della polizia: «L'ho protetta, il sistema ha fallito» - Aaron Spencer, 37 anni, è accusato di aver ucciso con un colpo di pistola un 67enne dopo ... Si legge su msn.com
Uccide il 67enne trovato in auto con la figlia adolescente, poi si candida come capo della polizia: «L'ho protetta quando il sistema ha fallito» - Aaron Spencer, 37 anni, è accusato di aver ucciso con un colpo di pistola un 67enne dopo ... Da msn.com