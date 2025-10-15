Tuttosport – Tudor perde anche un uomo spogliatoio

Altro stop in casa Juve. In un momento già segnato dagli infortuni e da un calendario fitto di impegni, la Vecchia Signora perde un altro pezzo, seppur non tra i titolari: Carlo Pinsoglio, terzo portiere e uomo spogliatoio, sarà costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare. Un'assenza che, in sé, non rivoluziona gli equilibri di formazione – vista la presenza di Di Gregorio e Perin tra i pali – ma che si inserisce in un quadro di emergenza crescente. Tudor infatti non potrà contare su Bremer, pilastro della retroguardia, operato nella giornata di ieri 14 ottobre in seguito alla lesione del menisco.

