Tuttosport – Kalulu scala e McKennie torna il jolly

Dalla diagnosi al tavolo operatorio in men che non si dica, d'altronde non c'è tempo da perdere. Dopo la visita specialistica che ha certificato la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, ieri Gleison Bremer è finito sotto i ferri. Intervento di meniscectomia artoscopica selettiva perfettamente riuscito, l'operazione ha avuto luogo a Lione ed è stata eseguita dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, il dottor Paolo Cavallo. Parte, da oggi, il percorso di riabilitazione che si snoderà tra prudenza e sensazioni e guiderà il centrale brasiliano dal buio del tunnel alla luce che all'orizzonte segnala la fine di questo fastidioso problema.

