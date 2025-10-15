Tutto pronto per il 10° Rally Colline Metallifere e Pomarance

Iscrizioni aperte fino al 17 ottobre, per la gara che quest’anno cambia radicalmente volto, andando a ritrovare le strade che hanno fatto la storia dei rallies in Toscana. Sarà un ritorno che guarda alla storia, quello della 10^ edizione del RallyColline Metallifere e Pomarance”. Un ritorno su strade che hanno segnato momenti di grande . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

