Tutto nuovo con skybox bar e pannelli solari Ecco come sarà l' Agorà il palazzo del ghiaccio abbandonato da 3 anni
La riqualificazione dell'Agorà, l'ex stadio del ghiaccio di via dei Ciclamini a Primaticcio, potrebbe arrivare entro il 2027. Lo ha detto Martina Riva, assessora allo sport del Comune di Milano, durante una commissione comunale a cui hanno partecipato anche rappresentanti del Municipio 6.È. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Nuovo bivacco del Cai sul Cimon della Pala: tutto quello che c’è da sapere - facebook.com Vai su Facebook