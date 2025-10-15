Tutto iniziò con un laser rotto | i 30 anni di eBay
Parla Margot Olifson, country manager di eBay Italia: “L’IA è la nuova frontiera della fiducia”. Oggi la piattaforma connette 134 milioni di acquirenti e 2,4 miliardi di inserzioni attive. 🔗 Leggi su Repubblica.it
