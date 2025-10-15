Tutto il buono del pomodoro | presentati i risultati del progetto Maison Parma in Burundi
Si è svolto questa mattina, all’Academia Barilla, l’evento “Tutto il buono del Pomodoro” che ha presentato i risultati del progetto“Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile”, realizzato in Burundi con il finanziamento dell’Agenzia Italiana per la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Tutto Buono updated their cover photo. - facebook.com Vai su Facebook
È TUTTO BUONO!! Dopo lungo controllo VAR il #MilanFemminile la vince incredibilmente grazie alla spizzata al 97esimo di #Koivisto!! Tre punti d'oro!! ? Bravo il Diavolo a crederci sino alla fine, male il Genoa a sprecare 2 reti clamorose e a non chiudere l - X Vai su X