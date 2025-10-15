Tutti pazzi per Pio Esposito | ecco l’offerta irrifiutabile per l’Inter

La proposta a cui è “impossibile dire di no” Da Chivu a Gattuso, passando per tanti grandi club italiani e stranieri: è Pio Esposito mania. Sabato scorso all’Estonia, il classe 2005 ha segnato il suo primo gol con la maglia della Nazionale maggiore. Un gol che arriva pochi giorni dopo il primo in Serie A con l’Inter, all’Unipol Domus contro il Cagliari. Visto l’infortunio di Kean alla caviglia, il classe 2005 è destinato a partire titolare contro Israele, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per i playoff Mondiale. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

