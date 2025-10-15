Tutti pazzi per le Marche raffica di film e serie tv
Negli ultimi due anni ben 71 produzioni: Ancona resta la regina. Una terra che ha affascinato molti attori. E adesso arriva Morelli, iniziano le riprese di “Le regole dell’amico” con Ilaria Spada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
